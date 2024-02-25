مشروعات تدريبية وتوطين العمالة.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، حسن شحاتة، وزير العمل والوفد المرافق له في مكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الحكومة؛ لتعزيز فرص العمل وتطوير القدرات العملية للشباب في المحافظة.

وبحسب بيان، وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عدة ملفات تعاون مشتركة، بما في ذلك التدريب المهني وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص العمل للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وجهود توظيف ذوي الهمم ورعاية العمالة غير المنتظمة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وبحسب بيان صحفي، الأحد، قدم وزير العمل، خلال الاجتماع، نبذة عن فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي يهدف إلى تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية عمل بورسعيد ، إن جولة وزير العمل تتضمن زيارة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، وتسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة، وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

وأضاف "عبدالله"، أن الجولة تتضمن، تفقد عدد من المصانع والشركات، منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي، وافتتاح البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تٌسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم وتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة.