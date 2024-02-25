شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد أولى الحلقات النقاشية على منصة "X" حول مشروع رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتتناول الحلقة التقاشية كافة التساؤلات حول مشروع مدينة رأس الحكمة بعد تصدره منصات التواصل الاجتماعي علي مدار الأيام الماضية، بعدما كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل المشروع، والذي يشمل شراكة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة "القابضة" الإماراتية لتطوير المشروع.

كما تتطرق الحلقة النقاشية إلى تأثير المشروع المتوقع على الاقتصاد المصري ومدى قدرته على توفير فرص وظيفية واستثمارية، وأثره على النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة.

ويدير الحوار خلال الحلقة النقاشية، النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ المنوفية، واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ورئيس شركة أمريكانا، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وباسم لطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.