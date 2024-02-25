مستلزمات طبية من "اليونيفيل" الغانية لبلدية رميش

قدمت الكتيبة الغانية العاملة في اطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "GHANBATT"، هبة عبارة عن مستلزمات طبية إلى بلدة رميش، الواقعة ضمن منطقة مسؤولية الكتيبة في جنوب لبنان. وهذا هو التبرع الثاني الذي تقدمه الكتيبة الغانية 90 منذ وصولها الى لبنان في أيلول من العام الماضي.

وشملت المواد التي تم التبرع بها للعيادة الطبية المستحدثة من البلدية في المدرسة الرسمية في رميش، المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأدوية الجهاز الهضمي والأدوية المضادة للسكري وأشربة السعال وغيرها من مستلزمات الرعاية الصحية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الاحتياجات الطبية لسكان رميش، حيث واجهت، مثل العديد من القرى والبلدات الأخرى في المنطقة، تحديات بسبب الحرب المستمرة.

وأعرب قائد قوة الكتيبة الغانية 90 فرانك كويسي أغيمان، عن "تفاني جنوده في تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجتمع المحلي".