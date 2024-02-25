انت الان تتابع خبر محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي غداً الإثنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اغا في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التعطيل جاء لفسح المجال امام الموظفين والمواطنين بتأدية الزيارة الشعبانية، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية".

وقدم محافظ ديالى، التهاني والتبريكات الى مقام المرجعية العليا والمؤمنين جميعا بذكرى ولادة منقذ البشرية سيدنا ومولانا وإمام زماننا الحجة المنتظر "عجل الله فرجه"، وفقا البيان.

