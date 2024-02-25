صحة غزة: ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 26 ألفا و692 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على القطاع إلى "26 ألفا و692 شهيدا" منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.



وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد عائلات في غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و131 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وتابعت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم"



وإجمالا، أفادت الوزارة بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29692 شهيدا و69879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



كما خلَّفت الحرب الإسرائيلية دمارا هائلا في غزة وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ في ظل شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود إسرائيلية، مع نزوح حولي مليوني فلسطيني، وفقا للأمم المتحدة.



وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.



كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



الأناضول

