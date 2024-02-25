فيضانات وانهيارات بإقليم "نوسا تينجارا الغربية" الإندونيسي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد إقليم "نوسا تينجارا الغربية" الإندويسي، بعد ظهر أمس السبت، حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مجدداً في عدة مناطق في سومباوا وجزيرة سومباوا، بحسب ما أعلنه مكتب التخفيف من آثار الكوارث في سومباوا، ونقلته وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية، اليوم الأحد.

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب التخفيف من آثار الكوارث، محمد نور هداية، إن الأمطار الغزيرة تسببت في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية عند الساعة 0430 مساء بالتوقيت المحلي، ما أثر على قريتي لابانجكار وروبانج في منطقة روبانج الفرعية.

أما مدينة ماتارام، عاصمة إقليم "نوسا تينجارا الغربية"، فقد شهدت اليوم الأحد حدوث "فيضانات وانهيارات أرضية ناتجة عن الأمطار الغزيرة في منطقة روبانج الفرعية". وبالإضافة إلى ذلك، أثرت الفيضانات على 52 أسرة واجتاحت نحو 25 هكتاراً من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تلف المحاصيل.