نتنياهو يضرب بالموقف الدولي عرض الحائط.. خطط لاجتياح رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات تظهر اشتداد المعارك في حي الزيتون بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي القسام وسرايا القدس. في الوقت نفسه، قررت حكومة الحرب في تل أبيب إرسال وفد إلى قطر لمواصلة مناقشة ملف الأسرى والرهائن.

صفقة تبادل

تقترب الحرب الإسرائيلية في غزة من نهاية شهرها الخامس، ويتم التحدث كثيرًا عن إتمام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمخرجات اجتماع في باريس.

و في الوقت نفسه، يتحدى بنيامين نتنياهو العالم من خلال الاستمرار في وضع خطط لاجتياح رفح وعرضها على الحكومة. يُعتبر رفح الملاذ الأخير لأكثر من مليون و300 ألف فلسطيني على الأقل، الذين أُجبروا على النزوح تحت وطأة القوة العسكرية المفرطة والعشوائية منذ اندلاع أحداث الأقصى.