الرئيس البيلاروسي يعتزم الترشح لولاية جديدة العام المقبل

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أنه "يعتزم الترشّح مجددا للانتخابات العام المقبل ما قد يمدّد حكمه للبلاد إلى 36 عامًا إذ يتولى السلطة منذ 1994".
وبحسب ما نقلت قناة على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها فريق لوكاشنكو قوله "أَخبِروهم أنني سأترشح للانتخابات" في العام 2025.
وتُعدّ انتخابات الأحد الأولى على مستوى البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في 2020. وأثارت تلك الانتخابات الرئاسية موجة احتجاجات نددت بعمليات تزوير وبإعادة انتخاب لوكاشنكو.
وحثّ معارضو لوكاشنكو في المنفى الشعب البيلاروسي على البقاء في المنازل ومقاطعة الاقتراع.
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