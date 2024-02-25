البابا فرنسيس يدعو إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم

دعا البابا فرنسيس إلى التوصل لحل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم غداة الذكرى السنوية الثانية للحرب. وقال في رسالته الأسبوعية "الكثير من الضحايا والجرحى والدمار والألم والدموع في فترة باتت طويلة للغاية ولا تلوح نهايتها في الأفق. إنها حرب لا تسبب دمار تلك المنطقة فحسب، بل تطلق العنان أيضا لدوامات عالمية من الكراهية والخوف".

وأضاف "أدعو إلى العثور على هذا القدر الضئيل من الإنسانية من أجل تهيئة الظروف لإيجاد حل دبلوماسي يفضي إلى سلام عادل ودائم".

وعلى صعيد آخر، عبر البابا عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقال البابا "أنضم إلى الأساقفة في دعوتهم للصلاة من أجل السلام آملين في توقف الاشتباكات والسعي لإطلاق حوار حقيقي وبناء".

وكرر بابا الفاتيكان دعواته من أجل إسرائيل والفلسطينيين و"العديد من الشعوب التي مزقتها الحروب".