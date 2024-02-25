انت الان تتابع خبر أول تعليق من شرطة الرصافة بعد "مواجهات مريدي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي بضرورة القبض على الاشخاص المطلوبين والمخالفين وحاملي الاسلحة غير المرخصة، وبعد ورود اخبار بوجود حادث مشاجرة وإطلاق نار وقتل ضمن منطقة م الصدر تم توجه مفارز قسم شرطة الصدر الثاني (مركز شرطة الثورة) الى مكان الحادث وتبين حصول مشاجرة (اقارب) وأطلاق نار مما أدى إلى اصابه أحد الاشخاص حيث تم نقله الى المستشفى وفارق الحياة متأثراً بإصابته".وأضاف البيان، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل بأشراف قائد شرطة بغداد الرصافة وبرئاسة مدير قسم شرطة الصدر الثاني وضابط مركز شرطة الثورة وثله من ضباط ومنتسبي المركز حيث تم تفتيش المنطقة وجمع المعلومات ومتابعة ملابسات الحادث وتم القبض على أحد المتهمين حيث اعترف بارتكابه جريمة القتل".

وأشار الى الوصول "للمتهم الثاني من خلال الجهد الاستخباري والعمل الجاد وتحديد مكان تواجده والقبض عليه، ليتم توقيفهما أصولياً لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

حصلت الخليج 365، اليوم الاحد 25 شباط/فبراير 2024، على مقطع مصور يظهر مواجهة مسلحة في منطقة شعبية بالعاصمة بغداد، انتهت بمقتل شخص أمام انظار أهالي المنطقة.

وبحسب الفيديو، فقد حصل تبادل إطلاق نار بين عدد من الأشخاص وأمام أنظار المارة ويقال انه في شارع الدراجات بسوق مريدي ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

فيما ان المجموعة الأخرى لاذت بالفرار بعد ان سرقوا عجلة مدنية والسلاح، حسبما ظهر في المقطع المصور.

وبحسب جردة قامت بها الخليج 365، فقد شهدت 4 محافظات عراقية، حوادث قتل صادمة خلال 6 أيام فقط تسببت بمقتل 12 شخصا، ومعظم هذه الحوادث في بغداد، الامر الذي اثار المخاوف من تراجع المستوى الأمني بشكل واضح منذ مطلع العام الحالي.

