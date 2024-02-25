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مجلس النواب يرفع جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - وخلال الجلسة، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مركز الدراسات المصرفية.

كما انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (٢٦) لسنة ۲۰۱٥.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ10 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، وحضور 169 نائباً.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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