مجلس النواب يرفع جلسته

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ10 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، وحضور 169 نائباً.

محمد يوسف

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