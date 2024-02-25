انت الان تتابع خبر بعد 40 ثانية على انطلاق المباراة.. لاعب يدخل في غيبوبة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لهذه التقارير، فقد "خضع لاعب بوردو لعملية جراحية ناجحة، مساء السبت، بعد دخوله في غيبوبة مستحثة".

ولم يؤكد نادي بوردو هذه المعلومات معيدا السبب إلى السرية الطبية.

وفقد إيليس (28 عاما) وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع غانغان دوناتيان غوميز.

ورغم ان غوميز تعافى سريعا، إلا أن إيليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدّة قبل أن يتم إخراجه محمولا من الملعب.