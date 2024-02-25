البابا فرنسيس يوجه نداء بشأن الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى التوصل لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم غداة الذكرى السنوية الثانية لبدء الأزمة.

وقال بابا الفاتيكان، في رسالته الأسبوعية "الكثير من الضحايا والجرحى والدمار والألم والدموع في فترة باتت طويلة للغاية ولا تلوح نهايتها في الأفق، مضيفا أن الأزمة "لا تسبب دمار تلك المنطقة فحسب، بل تطلق العنان أيضا لدوامات عالمية من الكراهية والخوف".

وأضاف "أدعو إلى العثور على هذا القدر الضئيل من الإنسانية من أجل تهيئة الظروف لإيجاد حل دبلوماسي يفضي إلى سلام عادل ودائم".

وقال البابا "أنضم إلى الأساقفة في دعوتهم للصلاة من أجل السلام آملين في السعي لإطلاق حوار حقيقي وبناء".

وكرر بابا الفاتيكان دعواته من أجل "العديد من الشعوب التي مزقتها الحروب".