"رأس الحكمة" تقود سهم "طلعت مصطفى" إلى قفزة 20% في جلسة تهاوي البورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وذلك بعد قفزة سعر السهم بنسبة 20%.

وارتفع سعر سهم "طلعت مصطفى" إلى 56.52 جنيه عند الإغلاق مقابل 47.10 جنيه في نهاية تعاملات الخميس.

جاء ذلك خلال جلسة تداول سيطر عليها اللون الأحمر وهوت خلالها مؤشرات البورصة، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 5%، وفقد رأس المال السوقي نحو 119 مليار جنيه.

وجاءت قفزة السهم بعد تأكيد مجموعة طلعت مصطفى القابضة مشاركتها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال إفصاح للبورصة اليوم.

كانت الحكومة المصرية وقعت عقود المشروع يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في إفصاح البورصة اليوم، إنها اتفقت مع شركة القابضة ADQ، وشركة "مدن العقارية" على التعاون في مجال التطوير العام للمشروع.

وأضافت أن هذا التعاون لتطوير منطقة رأس الحكمة يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين كل من القابضة ADQ، ومدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولما تتمتع به المجموعة من خبرات متراكمة على مدار عشرات السنين.

وذكرت أن التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشياً مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، المستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة.

كان محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة ADQ، قال في بيان الجمعة: "يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية، ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".

ويشمل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة إنشاء أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، إلى جانب جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية.

ويشمل المشروع كذلك تأسيس منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، بالإضافة إلى إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية.

وستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، وسيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الجمعة لإعلان تفاصيل صفقة الشراكة.

وتتضمن شراكة الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي في المشروع حصول مصر على 35% من الأرباح عند تشغيل المشروع، المقام على مساحة 170 مليون متر مربع.

ويهدف المشروع إلى جذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ (المرحلة الأولى من) المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة (البالغة 5 سنوات من أصل 15 عاما مدة إجمالي المشروع المقام على 3 مراحل)، وفقا لرئيس الوزراء، وتصريحات تليفزيونية لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات وليد عباس.

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