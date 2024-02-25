حريق سيارات خردة بقطعة أرض في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في قطعة أرض بها مخلفات وسيارات خردة بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية الدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالعمرانية الغربية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور القسم.

وتبين بالفحص نشوب حريق بسيارات خردة ومخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع ترعة الإخلاء وسط جهود الإطفاء للسيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

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