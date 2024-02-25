"IDM" تقود تحالفا لاقتناص مناقصة لـ "خالدة للبترول" بـ 200 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نجحت الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر IDM، بقيادة تحالف مشترك مع كبرى مصانع الخامات، في الفوز بمناقصة شركة خالدة للبترول بقيمة 200 مليون دولار لإدارة تصنيع وتوريد 45 ألف طن سنوياً من مهمات حفر الآبار ومستلزماتها لمدة 3 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تولي أهمية للتكامل بين الشركات الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، بحسب ما نشرته وزارة البترول على صفحتها على فيسبوك.

ويعد هذا ثاني تحالف تقوده شركة IDM منذ بدء تطبيق شركات قطاع البترول المصري لنظام الـ VMI في تعاقداتها، والذي يستهدف منه تحقيق أقصى منفعة اقتصادية من مخزون مهمات الحفر بشركات الإنتاج.

وأشار بيان الوزارة على فيسبوك، إلى أن الشركة سبق وأن نجحت خلال عام 2023 في الفوز بمناقصة شركة بتروبل بقيمة 150 مليون دولار لإدارة تصنيع وتوريد مهمات حفر الآبار ومستلزماتها لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن مساعي الشركة لأن تصبح المحور الرئيسي والاستراتيجي لإدارة مخزون شركات قطاع البترول المصري من مهمات حفر الآبار.