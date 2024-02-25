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النشرة: مقتل شاب من بلدة يارون الجنوبية بطلق ناري اثناء تنظيفه لمسدس

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، "بمقتل الشاب "ج. س." من بلدة يارون الجنوبية بطلق ناري اثناء تنظيفه لمسدس بحسب مصدر مقرب من العائلة، نقل على اثرها الى مستشىفى صلاح غندور، ولكن سرعان ما فارق الحياة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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