النشرة: مقتل شاب من بلدة يارون الجنوبية بطلق ناري اثناء تنظيفه لمسدس

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، "بمقتل الشاب "ج. س." من بلدة يارون الجنوبية بطلق ناري اثناء تنظيفه لمسدس بحسب مصدر مقرب من العائلة، نقل على اثرها الى مستشىفى صلاح غندور، ولكن سرعان ما فارق الحياة".

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