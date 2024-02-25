بايدن لم يطلع على خطة إسرائيل بشأن رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة " القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطلع على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح.

ونقلت القناة عن مستشار الأمن القومي الأمريكي قوله، اليوم الأحد، إن بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح، مؤكدًا عدم المضي بعملية رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن الحرب ضد حماس لا يمكن أن تنتهي دون هجوم على رفح، وهو شريان الحياة لتزويد حماس بأسلحة متطورة، وفقا لم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأمس السبت، قال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيستدعي مجلس الوزراء للموافقة على خطط عملياتية لأقصى مدينة في القطاع، بما في ذلك إجلاء المدنيين، من أجل تجنب التوترات المتزايدة مع مصر.

وأعلن نتنياهو أن مجلس الوزراء سيجتمع هذا الأسبوع؛ للموافقة على الخطط العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيناقش أيضا خلال الاجتماع المنتظر عقده الأسبوع الجاري، إجلاء المدنيين في رفح الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.