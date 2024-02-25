انت الان تتابع خبر مصر.. الكشف عن تفاصيل جديدة في حادثة غرق مركب في النيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد بينت التحريات أن "العمال كانوا يستقلون مركب صيد صغيرا، وليس معدية ضخمة، مرجحة أن تكون الحمولة الزائدة وراء الحادث".

كما أظهرت أن "المركب كان يقل 14 عاملاً، لقي 8 منهم مصرعهم، فيما استخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 آخرين على قيد الحياة".



كذلك أشارت إلى أن "قائد المركب نجا بنفسه بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة".

في حين تحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة، وفق وسائل إعلام محلية.

يذكر أن أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة كانت تلقت بلاغاً بغرق المعدية.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

بدورهم قال شهود عيان على حادث غرق معدية "الرياح" في عزبة ربيع بقرية نكلا في مدينة منشأة القناطر شمال الجيزة إنها كانت تحمل عمالاً بشركة مقاولات.

كما أضافوا أن العمال ليسوا من مدينة منشأة القناطر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

