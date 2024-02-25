انت الان تتابع خبر إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد موقع "الجزيرة نت، بـ"إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في محيط مستوطنة المالكية".

وأضاف أن "صفارات الإنذار دوت أيضا في موقعي ديشون والمالكية في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان".



من جانبه، أعلن حزب الله "استهداف مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة وأنه حقق إصابة مباشرة"، دون تفاصيل إضافية.

بدوره دعا رئيس بلدية كريات شمونة التابعة للاحتلال السكان إلى المغادرة، وقال إن "حزب الله يتقدم بسرعة ومن الخطر البقاء في المدينة"، وفق تعبيره.