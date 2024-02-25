انت الان تتابع خبر الزيارة ممنوعة.. نجل عبد الله رويشد يكشف عن حالته الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب خالد عبد الله الرويشد عبر صفحته في منصة "إنستغرام": "أحب أطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد"، واعتذر خالد ممن لم يستطع الرد عليهم لكثرة الرسائل التي تصل إليه.

كما أضاف "الزيارة ممنوعة نظراً لتوصيات الأطباء".



وتوجّه بالشكر لكل من سأل واتصل وأرسل للاطمئنان على والده، مؤكداً أنه يكن الاحترام والتقدير للجميع.

وأدخل صاحب أغنية "ما في أحد مرتاح"، إلى مستشفى جابر بالعاصمة الكويتية، يوم الأحد الماضي إثر تعرُّضه لوعكة صحية طارئة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 شباط، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبد الله الرويشد.

وكان عدد من الفنانين والملحنين دعوا للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبد الله قائلا: "ألف لا باس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".

