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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا

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د ب أ - جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، اليوم الأحد.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 77 كيلومترا من جنوب غربي مدينة بيلابوهانراتو في جاوة الغربية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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