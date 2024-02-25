شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، اليوم الأحد.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 77 كيلومترا من جنوب غربي مدينة بيلابوهانراتو في جاوة الغربية.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.