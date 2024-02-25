المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع المانيا احتجاجا على القواعد الأوروبية

بدأ المزارعون البولنديون بإغلاق معبر حدودي مهم مع ألمانيا في سلوبيس احتجاجا على القواعد الأوروبية واستيراد منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي التي اعتبروها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

واوضحت المتحدثة باسم الشرطة المحلية إيوا مورميلو لـ"فرانس برس"، إن "الاغلاق بدأ في الساعة 13,00 (12,00 ت غ)وتم قطع الطريق السريع A2 بالاتجاهين".

وكان المزارعون خططوا في البداية إغلاق المعبر لمدة 25 يوما، لكن بعد مباحثات مع السكان ورجال أعمال وشركات النقل، قرروا "اعادة فتح الطريق على الأرجح غدا الاثنين" حسبما صرح داريوس فروبل أحد منظمي التحرك لفرانس برس. وذكر عشية اجتماع لمجلس وزراء الزراعة الأوروبيين الاثنين في بروكسل "الأمر رهن بالامور التي لا يمكننا توقعها". قال فروبيل "عليهم أخذنا على محمل الجد".

وأوضح "نحتج على الصفقة الأوروبية الخضراء وعلينا أخيرا السيطرة على واردات المنتجات الغذائية الزراعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلينا الاهتمام بالإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي". وذكر ان المزارعين البولنديين "يشعرون بأنهم جزء" من التحرك الاحتجاجي للمزارعين في كافة أنحاء اوروبا.

وتجري احتجاجات المزارعين منذ عدة أسابيع في بولندا، حيث يعمدون الى قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد والمعابر الحدودية مع أوكرانيا.