انطلاق تمرين سيف السلام 12

انطلقت في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي اليوم، المناورات الميدانية في التمرين المشترك «سيف السلام 12» بمشاركة القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تمرين «سيف السلام 12» العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، أن الجهات المشاركة ستنفذ في المناورات الميدانية عددًا من المناورات العسكرية كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات الهجوم الإستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.