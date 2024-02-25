مصر.. 8 قتلى بحادث الغرق في النيل

وأفادت التحريات بأن المركب «كان يقل 14 عاملا لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 أشخاص على قيد الحياة».
وأضافت أن «الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة» مرجحة أن الحمولة الزائدة وراء غرقه.
وأشارت التحريات إلى «نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه»، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة.
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق المركب الذي كان يحمل عمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عملها في البحث على جثث باقي المفقودين.
وتعالت صرخات النساء من أهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل فمنهم من تم استخراج جثة ذويه والبعض ما زال يتم البحث عن جثمانهم.
وقالت مصادر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الحادث وقع قرابة الساعة السابعة صباحاً أثناء ذهاب عدد من العمال إلى جهة عملهم. وذكرت المصادر أن المركب يعمل من دون ترخيص وتم التحفظ على مالكه لاستجوابه.
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