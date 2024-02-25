مصرع 9 من أعضاء الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا

أفادت قناة SABC التلفزيونية نقلا عن بيانات الشرطة المحلية بأن حافلة انقلبت في جنوب إفريقيا، وأسفرت عن موت 9 أعضاء من الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا وإصابة آخرين.

وقالت القناة إن الحادث وقع شمال مقاطعة كوازولو ناتال صباح الأحد على الطريق بين مدينتي فريهايد وبولبيترسبورغ.

وأشارت إلى أن عدد الضحايا جراء حادث الحافلة وصل إلى 9 أشخاص، كما تعرض آخرون للإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى. وأكد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على «إكس» وفاة أعضاء الحزب في حادث سير، وذكر أن أعضاءه كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مشاركتهم بتجمع انتخابي في أحد الملاعب يوم السبت.