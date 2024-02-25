الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وفقا لـ "وفا".

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية في محيط المنطقة على إغلاقها، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، وأعلنت إغلاق المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وتشهد المنطقة الأثرية في البلدة اقتحامات متتالية للاحتلال ومستعمريه، ما يؤدي لاندلاع مواجهات.