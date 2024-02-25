وزارة الدفاع الروسية اعلنت تحسن مواقعها على الجبهات قرب أفدييفكا ودونيتسك

اعلنت وزارة الدفاع في روسيا إن قواتها اتخذت مواقع أفضل قرب أفدييفكا ودونيتسك بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بالتوغل أكثر داخل أوكرانيا مع مرور عامين على بداية الحرب الشاملة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد القوات الأوكرانية بالقرب من 3 بلدات في منطقة دونيتسك والتمركز في مواقع أفضل بالقرب من أفدييفكا التي سقطت في أيدي روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.
وذكرت الوزارة إن القوات الروسية صدت 7 هجمات مضادة أوكرانية في المنطقة، وأوضحت أنه تم تدمير إجمالي 77 طائرة مسيرة أوكرانية.
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