شكرا لقرائتكم خبر عن ركابها يعانون أعراضًا غامضة.. موريشيوس تمنع سفينة من الرسو في موانيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة مواني موريشيوس اليوم الأحد، منع سفينة تابعة لشركة (نورويجيان كروز لاين هولدينجز) من الرسو في مواني البلاد بسبب ما قالت إنها مخاطر صحية، وأخذت عينات من نحو 15 راكبًا كانوا في عزل على متنها.

وأضافت الهيئة في بيان، أن السفينة (نورويجيان دون) كان من المقرر أن ترسو في بورت لويس اليوم، لكن نظرًا إلى عدم توجهها إلى جزيرة ريونيون، فقد وصلت إلى بورت لويس أمس الأحد.

وقالت الهيئة: "اتُخذ قرار عدم السماح للسفينة السياحية بالوصول إلى الرصيف لتجنب أي مخاطر صحية، فصحة الركاب وسلامتهم، وكذلك الصحة والسلامة العامة في المجمل، تمثل أهمية قصوى للسلطات".

ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة المخاطر الصحية. مرض في المعدة وقال متحدث باسم شركة (نورويجيان كروز لاين) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها في بيان، إنه بينما كانت السفينة في طريقها إلى جنوب إفريقيا في 13 فبراير الحاليّ، عانى بعض الركاب أعراضًا خفيفة لمرض في المعدة.

وأضاف أنه بمجرد وصول السفينة إلى بورت لويس، تعاون الطاقم الإداري للسفينة مع السلطات في موريشيوس للتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأن جميع من كانوا على متنها بخير.

وقالت هيئة المواني إن نتائج الاختبارات ستظهر خلال 48 ساعة.

ويوجد على متن السفينة 2184 راكبًا و1026 من أفراد الطاقم والعاملين عليها.

وقالت هيئة المواني إن نحو 2000 راكب كان من المقرر أن ينزلوا في بورت لويس بعد الانتهاء من رحلتهم البحرية على أن يصعد 2279 راكبًا جديدًا.