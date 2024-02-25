اخبار العالم

وزير الخارجية يصل جنيف لترؤّس وفد المملكة في الأمم المتحدة رفيعة المستوى

0 نشر
واس - جنيف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل جنيف لترؤّس وفد المملكة في الأمم المتحدة رفيعة المستوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، واجتماع مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، في مقر الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، إضافةً إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا