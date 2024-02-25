إغلاق جميع حقول وموانئ النفط في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن منتسبو حرس المنشآت في ليبيا، اليوم الأحد، إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد. وقال منتسبو حرس المنشآت، في بيان صحفي، أوردته قناة «ليبيا الأحرار» على صفحتها على منصة «فيس بوك»: «أمهلنا المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبنا دون جدوى». وطالبوا رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة باعتماد الجهاز إدارياً ومالياً تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنياً تحت وزارة الدفاع، داعين إلى اعتماد جدول مرتبات الجهاز إسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملاً على الزيادة 67% مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون.

يشار إلى أن الإنتاج اليومي في عموم ليبيا يناهز 1.2 مليون برميل في اليوم.

سياسياً، أعرب المبعوث الألماني الخاص لليبيا كريستان بوك، أمس، عن دعم بلاده جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ورغبة ألمانيا في استقرار ليبيا من خلال نجاح العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة للمبعوث الألماني والوفد المرافق له، وفق بيان صادر عن الحكومة.

بدوره، أشاد الدبيبة بدور ألمانيا في الملف الليبي ودعمها لأي جهود محلية ودولية تهدف لاستقرار ليبيا، مؤكداً التزامه بالاجتماع المزمع عقده من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف السياسية الليبية، ودعمه جميع الجهود الدولية الرامية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية.