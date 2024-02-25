«وضع كارثي» في مستشفيات شمال قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، من أن الوضع الصحي في شمال القطاع «كارثي ولا يمكن وصفه». وقالت المصادر إن مستشفيات الشمال وباقي مناطق القطاع بلا وقود، مشيرة إلى نفاد الوقود بمستشفى «المعمداني» منذ أكثر من 10 أيام.

وأضافت أن مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة معرضون للموت لعدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية، كما ذكرت أن العشرات من سيارات الإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية توقفت عن العمل جراء عدم توفر الوقود. وفي السياق، أكدت مصادر محلية في غزة أن هناك حاجة ماسة، لإدخال آلاف الشاحنات لمحافظتي غزة والشمال، لتغطية جميع الأحياء وإيصال المواد التموينية، لجميع السكان. وقال المصدر: «في حال دخول 10 آلاف شاحنة قد نستطيع أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، في ظل الوضع المأساوي بمحافظتي غزة والشمال». وأضاف، أنه «تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي، بواقع حالة كل يوم، بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والمجاعة ونفاد مخزون السلع، وسترتفع الأعداد خلال الأيام المقبلة، كون المجاعة تتعمق يومياً في محافظتي الشمال وغزة».