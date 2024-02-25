موريشيوس توقف سفينة خط الرحلات البحرية النرويجية من الرسو

ياسر رشاد - القاهرة - قالت هيئة الميناء، إن موريشيوس منعت سفينة تابعة لشركة كروز لاين هولدنجز النرويجية من الرسو في موانئها بسبب ما قالت إنه خطر على صحتها وأخذت عينات من نحو 15 راكبا كانوا في عزلة على متنها.

وكان من المقرر أن ترسو في بورت لويس، يوم الأحد ، ولكن نظرا لأنها لم تذهب إلى جزيرة ريونيون ، فقد وصلت إلى بورت لويس في اليوم السابق ، حسبما ذكرت هيئة موانئ موريشيوس في بيان.

وقالت الهيئة "تم اتخاذ قرار عدم السماح للسفينة السياحية بالوصول إلى الرصيف من أجل تجنب أي مخاطر صحية".

وأضافت أن "صحة وسلامة الركاب وكذلك صحة وسلامة البلاد ككل هي في غاية الأهمية بالنسبة للسلطات" ، دون إعطاء أي تفاصيل حول طبيعة المخاطر الصحية.

واوضح متحدث باسم شركة كروز لاين النرويجية ومقرها الولايات المتحدة، في بيان أنه خلال رحلة السفينة إلى جنوب إفريقيا في 13 فبراير عانى بعض الركاب من أعراض خفيفة لمرض مرتبط بالمعدة.

وقال المتحدث إنه بمجرد وصولها إلى بورت لويس ، عملت إدارة السفينة مع سلطات موريشيوس للتأكد من وجود الاحتياطات وأن جميع من كانوا على متنها بخير.

وقالت هيئة الميناء إن نتائج اختباراتها ستعرف في غضون 48 ساعة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة الصحة في موريشيوس للتعليق.

السفينة لديها 2184 راكبا و 1026 من أفراد الطاقم. وقالت هيئة الميناء إن حوالي 2000 راكب من بين هؤلاء ، كانوا سينزلون في بورت لويس بعد الانتهاء من رحلتهم البحرية بينما كان من المتوقع أن يصعد 2279 راكبا جديدا على متن السفينة.

وأضافت أن "الركاب الذين كان من المقرر أن يستقلوا "الفجر النرويجي" ويبدأون رحلتهم البحرية من موريشيوس اليوم لن يتمكنوا من القيام بذلك بسبب المخاطر الصحية المحتملة".

أولئك الذين كانوا ينزلون أو ينضمون إلى الرحلة البحرية سيفعلون ذلك الآن في 27 فبراير ، حسبما قال المتحدث باسم خط الرحلات البحرية النرويجية.

السياحة هي واحدة من المحركات الرئيسية لاقتصاد موريشيوس.