سجين سياسي يستكمل مسيرة المعارضة الروسية أليكسي نافالني

ياسر رشاد - القاهرة - بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، يحاول سجين سياسي آخر إبقاء الأمل في التغيير حيا حتى من وراء القضبان.

الحرية تكلف غاليا، هكذا كتب لي الناشط المعارض فلاديمير كارا مورزا ذات مرة من زنزانة سجن روسية.

كان يقتبس من معلمه السياسي ، بوريس نيمتسوف ، الذي قتل في عام 2015 في موسكو \ بجوار الكرملين مباشرة.

والآن مات أليكسي نافالني، أكبر منافس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا هو الخوف من الانتقام لدرجة أن وفاة نافالني لم تشعل احتجاجات جماهيرية غاضبة. واعتقل عدة مئات من الأشخاص لمجرد وضعهم الزهور تخليدا لذكراه.

لكن كارا مورزا يرفض التخلي عن معركته أو أمله.

وحث هذا الأسبوع أنصار المعارضة على "العمل بجدية أكبر" لتحقيق ما ناضل من أجله نافالني ونمتسوف\ فرصة العيش في بلد حر.

لقد اتخذ خياره الخاص منذ فترة طويلة. كتب لي الناشط بعد وقت قصير من اعتقاله في عام 2022: «ثمن التحدث علانية مرتفع».

لكن ثمن الصمت غير مقبول".

رجال أقوياء

أليكسي نافالني ، الذي كان يبلغ من العمر 47 عاما ، وفلاديمير كارا مورزا ، 42 عاما ، رجلان مختلفان تماما.

كان نافالني ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتحدثا يتمتع بشخصية كاريزمية مع بعض أنانية زعيم بالفطرة.

السيد كارا مورزا مثقف يتحدث بهدوء - أكثر من جماعات الضغط في الغرف الخلفية من جامعي الحشد.

إنه ليس اسما مألوفا في روسيا حتى الآن.

لكن الرجلين يشتركان في نفس الدافع والاقتناع بأن روسيا بوتين ليست أبدية وأن الحرية السياسية ممكنة.

وبينما أنتج نافالني مقاطع فيديو لفضح الفساد على أعلى مستوى من السلطة، ضغط كارا مورزا على الحكومات الغربية لفرض عقوبات تستهدف أصول المسؤولين وأموالهم المخبأة في الخارج.

وقد دفع كلاهما ثمنا باهظا.

في عام 2015، قبل خمس سنوات من هجوم نافالني بغاز الأعصاب، انهار كارا مورزا ودخل في غيبوبة.

بعد ذلك بعامين ، حدث ذلك مرة أخرى. وأكدت الاختبارات في الولايات المتحدة أنه تعرض للتسمم.

لكنه لم يتوقف أبدا عن التعبير عن رأيه، والذي تضمن إدانة غزو بوتين الشامل لأوكرانيا.

وفي العام الماضي، حكم على كارا مورزا بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الخيانة، على الرغم من أن لائحة الاتهام لم تذكر سوى نشاط المعارضة السلمية.

العودة إلى روسيا

عندما اختار أليكسي نافالني العودة إلى روسيا في عام 2021 بعد محاولة قتله ، اعتقد البعض أنه متهور.

تجادل شخصيات المعارضة التي اختارت المنفى على السجن بأن التضحية دون أي احتمال للتغيير لا طائل من ورائها.

فكر نافالني بشكل مختلف.

"إذا كانت معتقداتك تستحق شيئا ما ، فعليك أن تكون مستعدا للدفاع عنها. وإذا لزم الأمر، قدموا بعض التضحيات»، كتب قبل وقت قصير من وفاته في 16 فبراير.

فلاديمير كارا مورزا ، مثل نافالني ، لديه زوجة وأطفال. لديه أيضا إقامة في الولايات المتحدة وجواز سفر بريطاني. لكنه لم يتردد أبدا في العودة إلى روسيا.

لم أكن أعتقد أن لدي الحق في مواصلة نشاطي السياسي ، ودعوة الآخرين إلى العمل ، إذا كنت أجلس بأمان في مكان آخر ، كتب لي السيد كارا مورزا في عام 2022 ، وهو بالفعل في السجن.

بالنسبة لكلا الرجلين ، كان ذلك عملا من أعمال الضمير.

الآن مات أحدهما والآخر محبوس بعيدا عن عائلته التي لم يسمح لها إلا بمكالمة هاتفية واحدة خلال ستة أشهر.

لم أتحدث معه لأنني لم أرغب في قضاء بعض الوقت بعيدا عن الأطفال، وصفت إيفجينيا كارا مورزا تلك المكالمة.

سمحت زوجة الناشط للأطفال الثلاثة بخمس دقائق لكل منهم.

قالت: "كنت أقف هناك مع جهاز توقيت".