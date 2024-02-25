جدل كبير في جنوب أفريقيا قبل انتخابات مايو

ياسر رشاد - القاهرة - سلط رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الضوء، على إنجازات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يحكم البلاد طوال 30 عاما من الديمقراطية في الوقت الذي يتجه فيه إلى سباق ضيق في انتخابات مايو.

خاطب الرئيس سيريل رامافوزا، الآلاف من أنصاره في تجمع حاشد في مقاطعة كوازولو ناتال.

ستكون المنطقة ساحة معركة رئيسية.

وقد أدى عدم الرضا عن حالة الاقتصاد والخدمات العامة والفساد إلى تآكل دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

كان حزب نيلسون مانديلا، الذي قاد النضال ضد نظام الفصل العنصري وأشرف على الانتقال إلى الديمقراطية في عام 1994، القوة المهيمنة على مدى السنوات ال 30 الماضية.

لكن البطالة المرتفعة بعناد ، والتي تبلغ الآن أكثر من 32٪ ، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وارتفاع مستويات الجريمة ، من بين قضايا أخرى ، دفعت البعض إلى الابتعاد عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

هناك تحديات قادمة من اليمين، في شكل التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي (DA)، واليسار الأكثر راديكالية مع مقاتلي الحرية الاقتصادية (EFF).

كوازولو ناتال هي أيضا موطن الرئيس السابق جاكوب زوما ، الذي خاب أمله في الحزب وتم تعليقه الآن من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. لقد ألقى بثقله وراء تشكيل جديد - uMkhonto we Sizwe (MK) - الذي حقق بالفعل بعض النجاحات الصغيرة في الانتخابات الفرعية في المقاطعة.

وفي حديثه في استاد في مدينة ديربان، حيث ارتدى الحشد ملابس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأسود والأخضر والذهبي، وعد الرئيس رامافوسا "بأننا سنفعل ما هو أفضل".

لقد كان اعترافا بوجود مشاكل، لكنه أكد أيضا على التحول الذي حققته البلاد في العقود الثلاثة الماضية.

وقال "مواطنو جنوب أفريقيا أكثر تعليما وتمكينا وصحة مما كانوا عليه في ظل الفصل العنصري" وحث الناس على عدم تهديد هذا التقدم.

وبالنظر إلى المستقبل، يعد حزبه بخلق 2.5 مليون "فرصة عمل". كما يتعهد بتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص وكذلك "القضاء على الفساد".

في مقدمته للبيان، كتب الرئيس أيضا أن «هناك قوى تسعى إلى استخدام هذه الانتخابات للتراجع عن تقدم الديمقراطية من الأهمية بمكان أن ندافع معا عن حريتنا التي اكتسبناها بشق الأنفس".

ولم يذكر تلك "القوى" بالاسم لكن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يعلم أنه يواجه أصعب بيئة انتخابية حتى الآن.

فمنذ عام 1994، كانت استطلاعات الرأي أعلى من 50٪ في الانتخابات الوطنية، الأمر الذي مكنها من إدارة البلاد دون منافس ولكن مع بعض استطلاعات الرأي التي تظهر أن هذا الدعم قد انخفض إلى ما دون الأغلبية المطلقة، تواجه جنوب أفريقيا إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات العامة في 29 مايو.

في بيان الحزب الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي ، كان لدى DA ، تحت قيادة جون ستينهويزن ، رسالة بسيطة: "بلدنا في أزمة".

وقد وعدت بخلق مليوني فرصة عمل جديدة وإنهاء انقطاع التيار الكهربائي وخفض جرائم العنف إلى النصف. يريد التحالف الديمقراطي نهجا اقتصاديا أكثر ليبرالية ، بما في ذلك إدخال الخصخصة ، خاصة في قطاع الطاقة.

على الطرف الآخر من الطيف السياسي، فإن تشخيص الجبهة الإلكترونية هو أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي فشل في تفكيك النظام الاقتصادي الذي كان قائما في ظل الفصل العنصري.

وبدلا من ذلك، قام الحزب الحاكم "بإعادة إنتاج وتفاقم التفاوتات الاقتصادية في نظام الفصل العنصري"، كما كتب الزعيم البارز لجبهة الجبهة الإسلامية جوليوس ماليما في مقدمته لبيانه.