رئيس الأرجنتين يعرب عن أمله في فوز ترامب بالانتخابات

التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأعرب عن أمله في فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وذكر ميلي لترامب، في مقطع مصور نشره على موقع التواصل الاجتماعي إكس، "أنت رئيس عظيم وآمل أن تفوز، وأن أراك رئيسا مرة أخرى"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
واجتمع ميلي مع الرئيس الأميركي السابق قبل أن يتحدث في "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" في واشنطن، حيث خصص الرئيس الأرجنتيني كلمته لانتقاد الاشتراكية وتدخل الحكومة في الاقتصاد.
وراى ترامب إن ميلي هو رئيس يمكنه "جعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".
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