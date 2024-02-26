الإليزيه: أمير قطر يزور باريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الرئاسة الفرنسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور باريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبرزت قطر باعتبارها وسيطاً رئيسياً بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، وإغاثة القطاع الذي يواجه حرب إبادة تشنّها إسرائيل.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: "تعمل قطر خصوصاً على إطلاق سراح الرهائن، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة إلينا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويوجد ثلاثة مواطنين فرنسيين بين الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن المحادثات ستركز أيضاً على "الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار... وتقديم مساعدات كبيرة لسكان غزة".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نجحت الوساطة القطرية في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، أطلق بموجبها سراح أكثر من 100 محتجز و240 أسيراً فلسطينياً، لكن لم يجرِ حتى الآن التوصل إلى اتفاق جديد، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة خلال الأسابيع الماضية.

وعقد نهاية الأسبوع اجتماع في باريس، حيث "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر... وتوصلوا إلى تفاهم حول الملامح الأساسية لاتفاق بشأن الرهائن"، حسب ما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان لشبكة "سي أن أن".

(فرانس برس، العربي الجديد)