غضب عن احداث غزة..رجل ينهي حياته بجوار السفارة الإسرائيلية في واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - أضرم رجل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، وفقا لخدمات الطوارئ.

وقع الحادث في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد.

وأطفأ ضباط من الخدمة السرية الأمريكية، النيران قبل نقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة تهدد حياته، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء في المدينة.

وتحقق إدارة شرطة واشنطن جنبا إلى جنب مع الخدمة السرية والسلطات الأخرى ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الرجل لم يكن معروفا لموظفي السفارة.

تم إرسال وحدة للتخلص من القنابل إلى مكان الحادث بسبب مخاوف بشأن سيارة مشبوهة يمكن أن تكون مرتبطة بالشخص.

تم الإعلان عن هذا لاحقا آمنا بعد عدم العثور على مواد خطرة.

ولم يصب أي من موظفي السفارة في الحادث، حسبما قالت متحدثة باسم السفارة لصحيفة نيويورك تايمز.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرق فيها شخص نفسه أمام بعثة دبلوماسية إسرائيلية في الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر، أضرم متظاهر النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت الشرطة إن المتظاهر استخدم البنزين، وتم العثور على علم فلسطيني في مكان الحادث في تلك المناسبة.