شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم غامض.. مجهولون يفرغون محصول ذرة أوكرانية من قطار في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم مجهولون عددًا عربات قطار شحن أوكراني في بولندا، وأفرغوا المنتجات الزراعية التي كان يجري نقلها في القطار، وفقًا لتقارير إعلامية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة أنباء "باب" البولندية يوم الأحد، إن الحادث وقع في منطقة "كوتوميريز" شمال وسط بولندا، وأن المهاجمين نثروا الذرة من 8 عربات على مسارات القطار.

ولم يتضح بعد متى وقع الحادث بشكل محدد. احتجاجات المزارعين البولندين ومن المرجح أن تكون هذه الجريمة قد وقعت على خلفية احتجاجات المزارعين البولندين ضد الواردات الزراعية الأوكرانية الرخيصة.

وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف على موقع "اكس"، أن 160 طنًا من المنتجات الزراعية الأوكرانية تعرضت للتدمير في أثناء النقل إلى مدينة جدانسك الساحلية.

وتساءل كوبراكوف: إلى متى ستسمح الحكومة (في وارسو) والشرطة البولندية بهذا التخريب؟ شحنة فول صويا أوكرانية كانت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) ذكرت يوم السبت، أن شحنة فول صويا أوكرانية ألقيت من على متن قطار بضائع عند معبر دوروهوسك الحدودي في بولندا.

وبحسب التقرير، فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، ويرجح أن نحو 5 أطنان من المواد الغذائية قد تضررت.