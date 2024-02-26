تشييع جنازة 4 ضحايا غرقى معدية الجيزة بمسقط رأسهم في كفر الشيخ - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - شيع أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جنازة 4 ضحايا من غرقى معدية قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة أمس الأحد والذي أسغر عن مصرع 8 ضحايا من أبناء القرية.

وأدى أهالي القرية صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة بساحة القرية الموازي للبنك الزراعي المصري والقريبة من مقابر القرية، وذلك عقب وصول الجثامين الأربعة بسيارات الإسعاف ليوارى جثمانيهم الثرى بمقابر أسرهم.

وكان 8 عمال من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين لقوا مصرعهم غرقًا في حادث غرق معدية قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، وجرى انتشال 4 جثث منهم وجاري البحث عن 4 آخرين.

ووفق مصادر أمنية تبين أن قارب صيد صغير يستخدم كمعدية يقل 13 عاملا، حدث به عطل مفاجئ وغرق بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا ويتبعون شركة "حسن علام" للمقاولات من بينهم ضحايا كفر الشيخ الثمانية، وكانوا في طريقهم إلى محل عملهم بمشروع مستقبل مصر.