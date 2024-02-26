محاكمة دجال "هتك عرض" طفلة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الإثنين، محاكمة دجال متهم بهتك عرض طفلة الجيزة.

تعود أحداث القضية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغ من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب نجلتها ف.أ.م، 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث أن الأهالي أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها في سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.