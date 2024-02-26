يعالج تقلصات المعدة.. ما لا تعرفه عن مشروب "الزعتر" في رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قدم معهد الصناعات الدوائية والصيدلية التابع للمركز القومي للبحوث، ورقة علمية بحثية حول أفضل مكونات المطبخ المصري خلال شهر رمضان الكريم.

وتناولت الورقة الزعتر "صعتر" هو من النباتات البرّية والعطريّة الشهيرة، وهو مكوّنٌ رئيسيٌ في معظم المطابخ وخاصّة الشرق الأوسط، ويستخدم بكل أشكاله سواءً كان طازجاً أو مجففاً أو مطحوناً.

وأضافت الورقة أن الزعتر يدخل في صناعة المخبوزات والبيتزا، يحتوي علي مضادات اكسده وفيتامين K وأيضا في تحضير الطعام.

وأشارت إلى تقليل الانتفاخات وحل مشاكل عسر الهضم أيضاً لما فيه من زيوت طياره هامة لتخفيف ألام المعدة والقولون.

ونصحت بأن يستخدم في تتبيل مختلف أنواع اللحوم والدواجن، ويستخدم كمشروبٍ لعلاج تقلصات المعدة.