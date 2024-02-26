الجيش الاسرائيلي عرض خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الجيش الإسرائيلي عرض خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وأشار في بيان إلى أن "الخطة تهدف إلى إجلاء المدنيين من منطقة العمليات القتالية، دون تقديم تفاصيل إضافية".
كما وافق الجيش على خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة "من شأنها أن تمنع عمليات السرقة".
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29692 قتيلا و69879 مصابا منذ السابع من تشرين الاول الماضي.
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