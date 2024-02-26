طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت السلطات الأمريكية صباح اليوم الإثنين، عن تفاصيل واقعة نفذها أحد أفراد الجيش الأميركي بعدما أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أمس الأحد.

ونقل الرجل إلى مستشفى بالمنطقة، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية من إخماد النيران.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة إن الرجل في حالة حرجة، وأكد متحدث باسم القوات الجوية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية.

وتحقق الشرطة المحلية والخدمة السرية في الواقعة، بينما لم تعرف بعد دوافع الطيار.

وكانت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة.

وأدت الحرب إلى اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وبدأت الاحتجاجات بعد السابع من أكتوبر عندما نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين حملة عسكرية على غزة، مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه بالإضافة إلى مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.