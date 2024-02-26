هجوم حوثي جديد في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، صباح الإثنين، أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخا بالستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة "إم في تورم ذور".

و"إم في تورم ذور" ناقلة كيماويات نفطية أميركية، وترفع العلم الأميركي.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات، وقالت إن الصاروخ أحدث فقط اضطرابا في المياه.

وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيّرتين فوق جنوب البحر الأحمر في يوم الهجوم ذاته.

توتر منطقة في البحر الأحمر

ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر دعما للفلسطينيين، مع استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة هجمات على مناطق إطلاق المسيّرات والصواريخ الحوثية، لا سيما في محافظة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر.

والأسبوع الماضي قال الحوثيون إنهم سيكثفون الهجمات على السفن التي لها صلات بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.