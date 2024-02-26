شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب سواحل "فانواتو" بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة سواحل جزيرة "فانواتو" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 114 كيلومتراً من منطقة "سولا" الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.