الارصاد الجوية: الطقس غدا ماطر والحرارة دون معدلاتها والثلوج على 1800متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان "يكون الطقس متقلّب وماطر أحيانًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل يوم السبت حيث يتحوّل إلى مستقر".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي بدءًا من الظهر، تتكاثف الغيوم بشكل تدريجي وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة واحتمال ان تكون غزيرة أحيانًا بدءًا من بعد الظهر ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة والتي تشتّد شمال البلاد فتقارب سرعتها ال ٦٥ كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن ال ١٩٠٠ متر ويتدنى مستوى تسلقطها فجر الخميس لتلامس ال ١٧٠٠ متر".

ولفتت الى ان "طقس الخميس غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة يتخلله انفراجات وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات التي تعلو عن ١٨٠٠ متر. والجمعة غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يُذكر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد خلال النهار واحتمال ان تكون غزيرة خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة".

وذكرت ان "طقس السبت غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار ويستقر خلال الليل".