إلغاء إجازات ومتابعة المساجد.. تفاصيل استعداد وزارة الأوقاف لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر تعليماته لمديري المديريات بمتابعة حالة المساجد أولا بأول خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من أن الأمور تسير وفق الخطة التي تم وضعها خلال الشهر الكريم.

وقال المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، طالب مديري المديريات برفع تقارير دورية عن الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، وضرورة التواجد الميداني ومتابعة حالة المساجد أولا بأول والتأكد من حالة النظافة بها.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات خلال شهر رمضان المبارك نظرا لطبيعة العمل المكثفة خلال الشهر الكريم، والذي يشهد إقبالا كبيرا على المساجد في صلاة التراويح وباقي الصلوات.

فيما أكدت وزارة الأوقاف، عدم تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وسيتم تنظيم صلاتي التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة التراويح والتهجد وسنة الاعتكاف وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في الشهر الكريم، منبهًا أنه بعد نجاح الخطة الرمضانية في العام الماضي نجتهد لأن يكون رمضان هذا العام شديد التميز.

وأطلقت وزارة الأوقاف أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الأوقاف إن شهر الخير قادم فرمضان شهر البر والصلة، وسيتم خلال شهر رمضان توزيع 500 طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية.