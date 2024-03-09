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الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان موعد مراقبة هلال شهر رمضان

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بغداد - ياسين صفوان - الوقف السني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتشرف بدعوتكم لحضور مجلس مراقبة هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م في الحضرة الحنفية المباركة، يوم الأحد الموافق 2024/3/10م، في تمام الساعة 5:00 مساءً.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دروة يتشرف ديوان الوقف السني و المجمع الفقهي العراقي بدعوتكم لحضور مجلس مراقبة هلال شهر رمضان الذي سيقام في الحضرة الحنفية المباركة يوم الأحد 11-3-2024 الساعة 5:00 مساءً ق Ramadan Mubarak لﷺ‏'‏

ويستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 1445 للهجرة، الشهر الذي يقوم فيه المسلمون بالصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة، بالإضافة إلى توطيد الصلات الاجتماعية، إلى جانب المنافع الصحية للصيام التي تساعد في تجديد الجسم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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