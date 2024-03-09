انت الان تتابع خبر الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان موعد مراقبة هلال شهر رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوقف السني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتشرف بدعوتكم لحضور مجلس مراقبة هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م في الحضرة الحنفية المباركة، يوم الأحد الموافق 2024/3/10م، في تمام الساعة 5:00 مساءً.