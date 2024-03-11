11 شاحنة.. "بيت الزكاة" يتلقى تبرعات بريطانية لدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة، وفدًا من مؤسسة "أٌمّة كير فاونديشن" البريطانية، والذي قدم تبرعات بـ11 شاحنة عملاقة محملة بالمواد الغذائية والمياه المعدنية والمستلزمات الطبية والإغاثية؛ للمشاركة في حملة «أغيثوا غزة».

وأعرب الوفد عن ثقته في حرص بيت الزكاة على توصيل المساعدات في أسرع وقت ممكن والتأكيد على استمرارهم في تقديم التبرعات لحين انتهاء الحرب ومساعدة الشعب فلسطين على إعادة إعمار بلاده.

وبحسب بيان، الاثنين، حرصت المؤسسة البريطانية على المشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها شيخ الأزهر لمساندة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم، التي من المقرر أن تصل لأهلنا في فلسطين ضمن القافلة الخامسة من حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم ..وانصروا فلسطين»، وقدمت تبرعات شملت أجهزة أشعة متنقلة، وأجهزة أشعة مونيتور للعمليات الجراحية، وأجهزة أشعة بالموجات الصوتية، وأجهزة تنفس صناعي للعناية المركزة، وأطنان من الدقيق، ومياه معدنية، ومراتب وبطاطين ومستلزمات أطفال رضع.

وأكد وفد مؤسسة «أٌمّة كير فاونديشن» البريطانية، على المصداقية الكبيرة التي يحظى بها شيخ الأزهر، ولما لمسوه وشاهدوه بأنفسهم من القوافل الإغاثية التي سيرها البيت ووصلت لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة.